Okulda hayvan sağlığı kliniği Vali Yazıcı tarafından açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulda hayvan sağlığı kliniği Vali Yazıcı tarafından açıldı - Son Dakika

Okulda hayvan sağlığı kliniği Vali Yazıcı tarafından açıldı

6 saat önce

Manyas'ın kırsal Salur Mahallesinde ki Hayvan Sağlığı Kliniği ve laboratuvarları Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından açıldı.

Okulda hayvan sağlığı kliniği Vali Yazıcı tarafından açıldı, System.String[]

Manyas'ın kırsal Salur Mahallesinde ki Hayvan Sağlığı Kliniği ve laboratuvarları Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından açıldı.


GMKA tarafından mesleki eğitimin gelişmesi kapsamında Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin de bir proje ile başvurduğu, kabul edilen proje doğrultusunda 600 bin liralık mali destekle okulun bünyesinde hayvan sağlığı kliniğinin son teknolojik cihazlar ile donatıldığı, burada küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, tohumlama tırnak bakımı, kırkımı, kan değerlerinin ölçümü ve röntgen çekimleri ile sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Vali Ersin Yazıcı "İnşallah burada yetişen çocuklarımız daha donanımlı ve daha yeni teknolojik bölümlerle tanışarak geçirmiş olacaklar. Bu okulumuz hayvancılık alanında ileri düzeyde bir okul, dolayısıyla bu klinik ve laboratuvarda da ileri düzeyde hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde altı bölüm bulunuyor, Vali Ersin Yazıcı açılış öncesi BENGİ projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu ve söyleşi yaptı. Okulun diğer bölümlerini de gezen Vali Yazıcı'ya, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız' da eşlik ettiler. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Manyas, Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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