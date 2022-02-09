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Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

09.02.2022 23:48
Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, 'okul içerisine hırsız girdi' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, 'okul içerisine hırsız girdi' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle TOBB Yavuz Selim Ortaokulu içerisine kimliği belirsiz iki şahsın girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Belirtilen okula gelen polis ekipleri, okul çevresinde ve içerisinde incelemelerde bulundu. Bir süre incelemelerde bulunan ve okulun herhangi bir kapısı ya da penceresi açık bulunmayan, aynı zamanda bir olumsuzlukla da karşılaşmayan polis ekipleri, olay yerinden normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

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Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika


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