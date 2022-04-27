Okulda iftar yapan öğrenciler "meddahla" eğlendi - Son Dakika
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Okulda iftar yapan öğrenciler "meddahla" eğlendi

27.04.2022 01:45

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri, okulda yaptıkları toplu iftar sonrası eski bir Osmanlı dönemi temaşa sanatı olan "meddah" eşliğinde eğlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri, okulda yaptıkları toplu iftar sonrası eski bir Osmanlı dönemi temaşa sanatı olan "meddah" eşliğinde eğlendi.

Okul yönetimi tarafından düzenlenen iftar öncesi Kur'an'ı Kerim okundu, okul müdürü Selami Ertekin tüm öğrencilerin yarınki Kadir Gecesi'ni kutladı.

Geleneksel Konya pilavı ile oruçlarını açan öğrenciler, daha sonra sahneye baston, peşlik, fes takarak çıkan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Osman Bozdemir'in hazırlayıp sunduğu geçmişi asırlar öncesine dayanan "meddah"ın gösterisini izledi.

Meddahın anlattığı eğlenceli hikayeleri neşe içinde dinleyen öğrenciler özellikle meddahın zaman zaman farklı şiveler kullanarak anlattığı olaylara çok fazla güldü.

Gösterinin sonunda öğrencilerle topaç çeviren meddah tüm öğrencilere günün anısına birer topaç hediye etti.

Meddah Osman Bozdemir, performansı sonrası meddahlığın geleneksel Türk tiyatrosu ve temaşa sanatının günümüze ulaşabilmiş nadir türlerinden biri olan olduğunu söyledi.

Etkinliğe Konya İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcıları Mustafa Sakarya, Mustafa Kurt, Eğitim Bir Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulda iftar yapan öğrenciler meddahla eğlendi
Okulda iftar yapan öğrenciler meddahla eğlendi
Okulda iftar yapan öğrenciler meddahla eğlendi
Okulda iftar yapan öğrenciler meddahla eğlendi

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Kadir Gecesi, Selçuklu, Osmanlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi - Son Dakika


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