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Okulda kaybolan çocuk sınıfın dolabında bulundu

6 dakika önce

Denizli'de bir ilkokulda kaybolan 4 yaşındaki çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu.

Okulda kaybolan çocuk sınıfın dolabında bulundu, System.String[]

Denizli'de bir ilkokulda kaybolan 4 yaşındaki çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu.


Alınan bilgiye göre, Adike Karakaya, anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki çocuğu İbrahim Karakaya'yı merkez Pamukkale ilçesindeki Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'na götürdü.


Anne Karakaya, öğretmeniyle konuştuğu esnada minik İbrahim bir anda gözden kayboldu. Oğlunun yanında olmadığını fark ettikten sonra çevreyi kontrol eden ancak çocuğuna ulaşamayan anne, durumu okul yönetimine bildirdi.

Daha sonra da polise haber verildi. Polis ekipleri okulun giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öğretmen ve polislerin katılımıyla yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından çocuk, sınıfın dolabına saklanmış halde bulundu.

Anne Karakaya, çocuğunu alarak evine döndü.

Karakaya, Denizli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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