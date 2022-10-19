Okulda kebap ziyafeti... Öğrenciler kebap yemek için sıraya girdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde düzenlenen yöresel lezzetler etkinliğinde mangallar yakıldı, öğrenciler kebap yemek için sıraya geçti.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri Adana'nın yöresel lezzetlerini okul bahçesine kurulan stantlarda hazırlanan tatlı ve yemekleri tattılar. Adana Kebabı, sucuk ekmek, börek ve tatlıların hazırlandığı stantlarda öğrenciler, Adana kebabı ve sucuk ekmek yemek için sırada adeta yarıştı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Milliğim Şube Müdürü Osman Bayer, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'in de katıldığı etkinlikte Okul Müdürü Sevban Karaköse ve öğretmenler veliler ile bir araya gelerek etkinliğe eşlik etti.

Velilerden Hediye Portakal öğrenci ve veli buluşması ile bölgeye özgü lezzetlerin keyifle öğrencilere sunulduğu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem öğrencilerimiz hem bizler çocuklarımız eğitimcilerimiz ile farklı bir gün yaşadık. Adana lezzetlerini çocuklarımız tatlısından kebabına tatma imkanı buldu" dedi.

Velilerden Ayten Şengül ise okul bahçesinde düzenlenen bu etkinlik ile çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Adan kebabı yemek için sıraya giren öğrenciler ise en çok kebap sevdiklerini bunun için beklediklerini belirttiler.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler ve veliler gün boyu çevre okullardan gelen öğrenciler ile keyifli bir gün geçirdi.