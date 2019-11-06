Okulda maskeli eğitim...Öğrenciler maskeyle eğitim yaptı

Manisa'daki Halil Yurtseven İlkokulunun 780 öğrencisi Lösemili çocuklara dikkat çekmek için ağız maskesiyle eğitime katıldı

Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz:

"Bu hastalıkla ilgili oluşan ön yargıları yıkmak için böyle bir çalışma yaptık"

"Geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalanan bir öğrenci için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik bir haftalık yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük"

MANİSA - Manisa'da bir ilkokulun tüm öğrencileri lösemili çocukların yaşadıklarını anlayabilmek için okulda ağız maskesi takarak eğitimlerine devam etti. Halil Yurtseven İlkokulu öğrencileri hem toplumdaki algıyı yıkmak hem de farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikle lösemili çocuklarla empati yapabildiklerini söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu tarafından 'Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında farklı bir etkinliğe imza atılarak okuldaki tüm çocukların lösemili çocuklarla empati kurmaları sağlandı. Bütün gün derslerine lösemili çocukların kendilerini mikroplardan korumak için taktıkları ağız maskeleriyle katılan öğrenciler hem lösemi hastalığı konusunda bilgilendi hem de lösemili çocukların neler yaşadıklarını bir nebze de olsun anlamaya çalıştı.

Çocuklar empati yaptı

Okulun 3/D sınıfı öğrencilerinden Ecmel Sole, "Bugün Lösemili Çocuklar Haftası. O yüzden biz de Lösemili çocukları anlamak onlara destek olmak için maske takıyoruz. Şuan da onları anımsadığımız, onlara destek olduğumuz için kendimi iyi hissediyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi onların yerine koyduğum zaman üzülüyorum. Maskeyle dolaşmak gerçekten zormuş" dedi.

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle derslere maskeyle girdiklerini kaydeden İdil Fütman isimli öğrenci, "Bugün, lösemiye yakalanan çocuklar için biz de maske takarak moral vermek istedik. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değildir. Çocuklar bu maskeyi kendilerini korumak için takıyorlar. Biz de kendimizi onların yerine koyup empati yapıyoruz" diye konuştu.

Lösemili çocuklara farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden öğrencilerden Habil Oğuz, "Lösemili çocuklara farkındalık oluşturmak, onları anımsamak için bu maskeleri takıyoruz. Gerçekten zor oluyor. Empati yaptığımızda maske takmanın zor olduğunu öğrendik. Lösemili çocuklar kendilerini başka mikroplardan korumak için maske takıyor. Bazı insanlar bunu yanlış anlayabiliyor, ön yargılı davranabiliyor" dedi.

Lösemili bir çocuk için de yardım kampanyası başlatıldı

Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz ise "Bu hafta 'Lösemili Çocuklar' Haftası. Biz de farkındalık oluşturalım diye düşündük. Bu çocukları anlamayla ilgili, toplumda bu hastalıkla ilgili oluşan ön yargıları yıkmak için bir çalışma yapalım dedik. Toplumda şöyle bir algı var. Lösemi hastaları maske takıyorlar ve toplumdaki birçok kişi bu hastaların bulaşıcı bir hastalık taşıdıklarıyla ilgili bir kanı var ve uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir aldı. Halbuki lösemili hastalar vücut dirençleri çok zayıf olduğu için en ufak bir mikropta hastalığı zor atlattıklarından dolayı maske takıyorlar. Biz de öğrencilerimizle o hastalar gibi maske takarak kendilerini onların yerine koyma, empati duyma, farkındalık oluşturma adına böyle bir çalışma yaptık. Lösemi, tedavisi çok pahalı olan bir hastalık. Biz de geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalanan bir öğrenci için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik bir haftalık yardım kampanyası düzenlemeyi uygun gördük. Topladığımız bağışları daha sonra bu hastanın hesabına yatırarak destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okul öğrencilerinden Belinay Deşat da şunları söyledi:

"Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Maske takanların bulaşıcı hastalığı olduğu sanılıyor ama öyle değil. Onlar lösemi oldukları ve hemen mikrop kapmamak için maske takıyorlar."

Okul bahçesinde maskeleriyle toplanan tüm öğrenciler hep bir ağızdan 'Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir' diyerek lösemili çocuklara alkışlarıyla destek oldu.