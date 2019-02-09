Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü
18 dakika önce
KONYA'nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
KONYA'nın Meram
ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice
Söbücovalı (41), 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice
Sokak'ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4'üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı'yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı'nın öldüğünü belirledi. Polis
ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı'nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi
morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:49 Kaynak: DHA
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