Son Dakika Haberleri: Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü

Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü

18 dakika önce

KONYA'nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü, System.String[]
KONYA'nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4'üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı'yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı'nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:49 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Nişanlısından Hamile Kalan Genç Kadın, Tuvalette Doğurduğu Bebeğini Klozete Atıp Öldürdü Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda Merdiven Boşluğuna Düşen Yemek Şirketi Çalışanı Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]