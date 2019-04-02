Son Dakika Haberleri: Okulda Öğrencisi Tarafından Bıçaklanan Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Okulda Öğrencisi Tarafından Bıçaklanan Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı öğrenci tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okulda Öğrencisi Tarafından Bıçaklanan Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı öğrenci tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu'yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı.

Müdür yardımcısı kurtarılamadı

Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyucu, Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılırken, F.Ç. isimli öğrenci gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kuyucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:17 Kaynak: İHA

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