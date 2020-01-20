Okulda öğretmen, sahnede sanatçılar - Son Dakika

Kayseri'deki okullarda çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "Öğretmenler Korosu" ile hem sosyalleşiyor hem de öğrencilerine örnek oluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlerin kendini geliştirme, yenileme, öğrencilerine daha fazla katkı sağlama ve sosyalleşmesi için hayata geçirdiği "Öğretmen Akademisi" proje kapsamında oluşturulan koroda, 55 öğretmen sahnede şarkıları seslendiriyor.

Proje kapsamında 3 ay önce kurulan "Öğretmenler Korosu", çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda yürütüyor.

Koro şefi ve müzik öğretmeni Şükrü Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sosyalleşmek ve müzikal gelişim kazanmak için bir araya geldiğini söyledi.

Projenin hem kendileri hem de öğrencileri için önemli olduğunu vurgulayan Asan, "Projenin ilk ayağı olan Türk Sanat Müziği konserimizi verdik. Etkinliğimiz ikinci dönemde Türk Halk Müziği konseriyle devam edecek." dedi.

Asan, birçok öğretmen için sahneye çıkıp konser vermenin, heyecan verici olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin hem kendilerine olan güvenleri anlamında hem de kişisel gelişim anlamında olumlu gelişmeler sağladığını görüyoruz. Daha çok öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz. İleride ülke çapında, gerekli desteği görürsek yurt dışında da konser vermek istiyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerim beni izleyeceği için heyecanlı ve gururluyum"

Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Uzun da öğretmenlerin bir nevi halkın önderliğini yaptığını dile getirerek, "Öğrencilerim beni izleyeceği için heyecanlı ve gururluyum. Çünkü onlar öğretmenlerini görecekler, sevinecekler. Ben de onlar beni izleyecek diye heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Hülya Keçeli ise müzik ve resme küçük yaşlardan beri ilgisi olduğunu anlatarak, öğrencilerine mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmelerini tavsiye etti.

Kimya öğretmeni ve aynı zamanda izci lideri Gülsen Gönen de sanatla desteklenmedikten sonra hiçbir bireyin tam olmayacağını savundu.

Bu nedenle öğrencilerine sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmalarını tavsiye ettiğini aktaran Gönen, "Sadece ders anlatan kimyacı değil, başka dallarda da kendisini geliştiren insanlar olduğumuzu gördüklerinde şaşırıyorlar. Öğrencilerime örnek bir öğretmen olmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.