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Okulda patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu - Son Dakika

Okulda patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu

25.11.2021 09:36
Okulda patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleşen olayda, patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemik parçaları buldu. Kafatasının kime ait olduğu araştırılacak.

Nazilli ilçesindeki eski Sümerbank Basma Fabrikası'nda bulunan Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesinde çalışma yapan işçiler, kafatası ve kemik parçaları buldu.

İÇME SUYU ŞEBEKESİ PATLADI

Eski Sümerbank Basma Fabrikası'nın bulunduğu ve içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu'nun aktif olarak hizmet verdiği kampüsün içerisinde, bugün, içme suyu şebekesi borusu patladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, patlağı tamir etmek için çalışma başlattı.

TEK TEK TOPLANDI

Yapılan kazı çalışmasında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ekipler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı.

KAFATASI İNCELENECEK

Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Okulda korkunç olay! Patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu
Okulda korkunç olay! Patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu
Okulda patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu

Adnan Menderes Üniversitesi, Sümerbank, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okulda patlayan su borusunu tamir eden işçiler kafatası buldu - Son Dakika


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