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Son Dakika 3. Sayfa Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

6 saat önce

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşerek yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldıADANA - Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı.

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşerek yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Manas Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. teneffüs sırasında pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M. 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ise öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattı.

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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