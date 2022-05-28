OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

28.05.2022 12:16

MALATYA'da, ortaokulda düzenlenen hayır kermesi sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, ortaokulda düzenlenen hayır kermesi sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Niyazi Mahallesi'nde bulunan 91000 Dev Öğrenci Ortaokulu'nda düzenlenen hayır kermesine katılan ve çeşitli gıda maddelerinden yiyen öğrencilerden bazıları rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

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Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKULDA RAHATSIZLANAN 12 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika


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