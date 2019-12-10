Son Dakika Haberleri: Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Ankara'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı.

Rahatsızlanan öğrenci, hastaneye kaldırılırken sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı.

Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor.

Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı
Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]