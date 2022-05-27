Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

27.05.2022 18:33

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı Malatya'da bir okulda düzenlenen hayır panayırı sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da bir okulda düzenlenen hayır panayırı sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde bulunan 91. Bin Dev Öğrenci Ortaokulu'nda öğrencilerde düzenlenen hayır panayırının ardından rahatsızlıklar baş gösterince durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ambulansları tarafından 8 öğrenci Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürülürken, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bugün öğrencilerin yedikleri bir üründen zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

(HE-CÖ-SVY-

Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Kastamonu'da 20 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement