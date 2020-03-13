Okulda şehit köşesi oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Okulda şehit köşesi oluşturuldu - Son Dakika

Okulda şehit köşesi oluşturuldu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları, Mehmet Akif Ersoy Ortokulu'nda Şehit Yusuf Kayalı Köşesi oluşturdu.

Okulda şehit köşesi oluşturuldu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve polis memurları, Mehmet Akif Ersoy Ortokulu'nda Şehit Yusuf Kayalı Köşesi oluşturdu.


Emet ilçesinde Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine destek vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, "Okuma kampanyası için polis arkadaşlarımızla beraber aldığımız 250 adet kitap, 2 adet satranç oyun takımı, 4 adet mangala oyun takımı, 2 adet zeka oyun takımı, 1 adet dama oyun takımını okulumuza bağışladık. Bunun yanında 20 Haziran 1993 tarihinde Hakkari'de, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nde nokta görevi başında iken, terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda kalbine isabet eden kurşunla şehit edilen Emetli şehidimiz Yusuf Kayalı için bir köşe oluşturduk. Daha sonra öğrencilerimizle birlikte 15 dakika kitap okuma etkinliği düzenledik" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Polis, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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