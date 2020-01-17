Okulda servisin altında kalarak ölen eylül'ün ailesi için acılı karne günü ek - Son Dakika

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Okulda servisin altında kalarak ölen eylül'ün ailesi için acılı karne günü ek
15 dakika önce
OKULDA SERVİSİN ALTINDA KALARAK ÖLEN EYLÜL'ÜN AİLESİ İÇİN ACILI KARNE GÜNÜ ek (karne)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
OKULDA SERVİSİN ALTINDA KALARAK ÖLEN EYLÜL'ÜN AİLESİ İÇİN ACILI KARNE GÜNÜ ek (karne)
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