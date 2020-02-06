Okulda şırınga çikolatadan ölüm soruşturması sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulda şırınga çikolatadan ölüm soruşturması sonuçlandı - Son Dakika

Okulda şırınga çikolatadan ölüm soruşturması sonuçlandı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul...

Okulda şırınga çikolatadan ölüm soruşturması sonuçlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınmasına karar verdi.


10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda Mert Yağız Köksal adlı öğrencinin okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını yitirmesi ile ilgili başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek, görev yerlerinin değiştirilmesine karar verdi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük bir hassasiyetle takip edildiği aktarıldı. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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