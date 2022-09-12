"İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız"

Kaynak: AA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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