Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 13:37
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

-Okulda toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunması Vali Osman Bilgin'in konuşması İlk ders zilinin çalınması Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması Toplu fotoğraf çekilmesi Çocuklardan detay görüntüler Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı Şırnak Valisi...

-Okulda toplanan öğrenciler

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Osman Bilgin'in konuşması

İlk ders zilinin çalınması

Sınıfta Vali Osman Bilgin'in kitap dağıtması

Toplu fotoğraf çekilmesi

Çocuklardan detay görüntüler

Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Şırnak Valisi Osman Bilgin:

"İnşallah çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğimizin teminatı olan sizlerle birlikte ülkemizin seviyesini daha yüksek seviyelere taşıyacağız"

ŞIRNAK – Şırnak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenin ardından başladı.

YORUMLAR
500
Şırnak ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı Şırnak ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı Şırnak'a atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı Şırnak'a atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı
Kaynak: AA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:34 Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:38:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement