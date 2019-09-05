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Okulda uyum programında eğlendiler

3 saat önce

Okulda uyum programında eğlendilerTOKAT - Tokat'ta minik öğrenciler okula uyum programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Okulda uyum programında eğlendiler

TOKAT - Tokat'ta minik öğrenciler okula uyum programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Türkiye'de yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak olan öğrenciler için uyum programı düzenlendi. 1. 5 ve 9. sınıflarda öğrenciler öğretmenleri tarafından karşılandı. Tokat Yunus Emre ilkokulunda öğrencilere kek ve süt ikramın yanı sıra kalem hediye edildi. "Okulumun ilk günü" yazılı taçları başına takan öğrenciler sınıflarında arkadaşları ile tanıştı. Öğretmenleri minik öğrencilere okullarını gezdirerek tanıttı. Uyum programında gözyaşı döken öğrencilerin yanı sıra eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler de oldu. Öğrenciler okul bahçesinde palyaço ve müzik eşliğinde düzenlenen programda eğlenceli dakikalar geçirdi. 2 ders saati süren etkinliklerde öğrenciler yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Türkiye, Tokat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:19 Kaynak: İHA
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