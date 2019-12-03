Son Dakika Haberleri: Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı
Son Dakika Güncel Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı - Son Dakika

Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

6 saat önce

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş (15), yaralandı.

Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı, System.String[]

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş (15), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonunda arkadaşları ile hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Ahmet Ayık, Gültepe, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:52:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]