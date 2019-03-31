Son Dakika Haberleri: Okulda Yangın Çıktı, Oy Kullanımı Bahçede Sürüyor

Okulda Yangın Çıktı, Oy Kullanımı Bahçede Sürüyor

6 dakika önce

Zonguldak'ta oy kullanılan eski okulda yangın çıktı.

Okulda Yangın Çıktı, Oy Kullanımı Bahçede Sürüyor, System.String[]
Zonguldak'ta oy kullanılan eski okulda yangın çıktı. Görevliler tarafından dışarıya çıkarılan sandıklarda oy kullanma işlemi bahçede yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Akyamaç Köyünde oy kullanılan eski okulun çatı kısmında sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Oy verme işlemi sırasında çıkan yangın sonrası görevliler durumu Çaycuma İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Görevliler tarafından oy sandıkları okulun bahçesine çıkartıldı. Oy kullanma işlemi devam ediyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

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