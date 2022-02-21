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Okulda yangın paniği - Son Dakika

Okulda yangın paniği

21.02.2022 10:20
Okulda yangın paniği

Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Şehit İdris Güler Ortaokulunda öğrenciler dersteyken ikinci katın klima ünitesi birden patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce öğrenciler hemen sınıflardan tahliye edildi.

Bu arada itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sınıflarda maddi hasar meydana geldi.

Bir veli okulda çocuklar sınıftayken klimanın patlaması sonucu yangın çıktığını, kimseye bir şey olmadığını söyledi. - ADANA

Okulda yangın paniği
Okulda yangın paniği
Okulda yangın paniği

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Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okulda yangın paniği - Son Dakika


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