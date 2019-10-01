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Okulda yerli tohum üretiyorlar

30 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Yeniçiftlik Ortaokulunda yerli tohum üretimi yapılıyor.

Okulda yerli tohum üretiyorlar, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Yeniçiftlik Ortaokulunda yerli tohum üretimi yapılıyor.


GDO'lu ürünler yerine yerli ve organik ürünlerin tüketilmesine katkı sağlamak için Yeniçiftlik Ortaokulunda organik tohum üretime başlandı. Okul idarecilerinin öğrencilerle birlikte başlattıkları proje ile; bulundukları yörenin çevre, iklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş yerli tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi, tohum çeşitliliğinin korunması, ekilerek çoğaltılması ve paylaşılması amaçlanıyor.


Kurdukları uygulama bahçesinde yerli ve organik tohum üretimi yaptıklarını söyleyen Okul Müdürü Ersin Tufan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "GDO lu ürünler yerine yerli ve organik ürünlerin tüketilmesine katkı sağlamak için okulumuzun uygulama bahçesini yeniliyoruz. Çevre şartlarımız ve köyümüzün yüzde 95'inin tarımla uğraşması bizi tohum üretmeye sevk etti. Okul idarecileri, öğrencilerle birlikte başlattığımız bu proje ile; bulunduğumuz yörenin çevre, iklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş yerli tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi, tohum çeşitliliğinin korunması, ekilerek çoğaltılması ve paylaşılmasını amaçlıyoruz. Şu an bahçemizi yapmaya başladık" dedi. - ÇANAKKALE

Yeniçiftlik, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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