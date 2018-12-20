Okuldaki Deprem Paniği Kameralarda
1 saat önce
Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de heyecana sebep oldu.
Yalova
'da merkez üssü Çınarcık
olan 4.5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de heyecana sebep oldu. Orhangazi
ilçesindeki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler çocukların ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.
Yalova'nın yanı sıra Bursa
, İstanbul
, Kocaeli
ve Balıkesir
'de de hissedilen Çınar depremi paniğe sebep oldu. Yaşanan koşuşturmaca ve panik anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın ilçesi Ornagazi'de de hissedilen deprem sonrası bir okuldaki koşuşturmaca dikkat çekti. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ne yapacağını şaşırırken, öğretmelerinin nezaretinde okulun bahçesine çıktı. Birbirine sarılan öğrenciler uzun süre okulun bahçesinde bekledikten sonra sınıflarına geri döndü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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