Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş - Son Dakika
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Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş

20.04.2022 15:50

Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11'inci sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan'ın işitme...

Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11'inci sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan'ın işitme engelli olduğu öğrenildi.

Acı olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu öğrenilen 11'inci Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında İşcan, yere düştü. Bu esnada kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay esnasında tartıştığı N.Ş. isimli öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor. Öte yandan, hayatını kaybeden İşcan'ın yakınları ve okul arkadaşları hastaneye akın etti.

Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş
Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş
Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş
Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş

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Engelli, Sakarya, Geyve, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş - Son Dakika


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