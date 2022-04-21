Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi

21.04.2022 15:57
Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Enes Zeki İşcan (17), toprağa verildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Enes Zeki İşcan (17), toprağa verildi. Gözaltına alınan, kavga ettiği N.Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Olay dün, Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda kavga sırasında merdivenlerden düşerek başını yere çarpan Enes Zeki İşcan yaralandı. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Enes Zeki İşcan'ın kavga ettiği N.Ş. isimli öğrenciyi gözaltına aldı.

Enes Zeki İşcan, Geyve Nuruosmaniye Mahalle Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye İşcan'ın ailesi, yakınları ile öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Gözaltına alınan N.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi
Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi
Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi
Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi
YORUMLAR
500
Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak! Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak! Lisede çıkan kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Lisede çıkan kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Lisesi, kavga, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: Okuldaki kavgada ölen Enes, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement