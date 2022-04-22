OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI

22.04.2022 10:29

İSTANBUL'da bir okula girerek bilgisayar ve okulun sazını çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da bir okula girerek bilgisayar ve okulun sazını çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çaldığı sazla duvardan atlayarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bostancı, Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunun müdür yardımcısı Z.K. 5 Nisan'da polise başvurarak, okulun bilgisayarının ve sazının hırsızlar tarafından çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin okul koridorunda dolaşarak çalacak bir şey arama anları ile çaldığı sazı sırtına takarak duvardan atlayarak kaçtığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 12 Nisan tarihinde Kadıköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli Eyyüp S.E.(26) gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 15 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Eyyüp S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI
OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI

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Ali Nihat, Bostancı, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULDAKİ SAZI SIRTINA ALARAK KAÇAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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