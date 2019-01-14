Son Dakika Haberleri: Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi

50 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan fuel-oil, yere ve sokağa aktı.

Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan fuel-oil, yere ve sokağa aktı. Belediye ekipleri yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlarken, ağır koku nedeniyle okulda eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki yakıt deposundan sızan fuel oil, yağmur suyu kanalına ulaşarak, sokağa taştı. Depodaki yaklaşık 5 tona yakın yakıtın tamamı boşaldı. Dün saat 23.00 sıralarında fark edilen sızıntıyla ilgili, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri yola taşan yakıtın üstüne mıcır, okulun kazan dairesine ise odun talaşı döktü. Arızanın, yakıt deposundaki ısıtma kazanına gelen sert plastik hortumun çatlamasından meydana geldiği ortaya çıktı.

Okul Müdürü Uğur Dağlı, kazan dairesinin temizliğine devam edildiğini, oluşan ağır koku nedeniyle, tedbir amaçlı olarak eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ise olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü belirtti. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Datça, Muğla, Güncel
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