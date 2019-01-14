Son Dakika Haberleri: Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi (2)

Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi (2)

1 saat önce

PLAJA 100 METRELİK BARİYER ÇEKİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan ve yağmur suyu kanalından denize ulaşan fuel-oilin yayılmasının engelenmesi için çalışma başlatıldı.

Okuldaki Tanktan Yakıt Sızdı, Eğitime 1 Gün Ara Verildi (2), System.String[]
PLAJA 100 METRELİK BARİYER ÇEKİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan ve yağmur suyu kanalından denize ulaşan fuel-oilin yayılmasının engelenmesi için çalışma başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Çevre İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile Datça Belediyesi tarafından Kumluk Plajı'nda 100 metrelik sızıntı bariyeri çekildi. Bariyer ile yağmur suyu kanalından gelen fuel-oilin bu bölgede toplanarak, yayılmasını önüne geçileceği ardından da pompa yardımı ile çekilerek denizin temizleneceği bildirildi.

 

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:46 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
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