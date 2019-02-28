Son Dakika Haberleri: Okuldaki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Okuldaki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

32 dakika önce

SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD), deprem haftası nedeniyle okulda düzenlenen deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Okuldaki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı, System.String[]
SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD), deprem haftası nedeniyle okulda düzenlenen deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiren tatbikata Vali Salih Ayhan ile kurum müdürleri katıldı. Senaryo gereği merkez üssü Sivas'ın Kızılkavraz köyü olan 5,2 şiddetinde deprem yaşandı. Depremin etkisiyle yıkılan okul binasında kalorifer kazanında doğalgaz sızıntısı nedeni ile yangın çıktı. Göçük altında öğrenciler olduğu bilgisi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk önce binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD ve itfaiye görevlilerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi de 112 ekipleri yaptı. Başarılı bir şekilde organize edilen tatbikat gerçeğini aratmadı. 

'DOĞAL AFET BİLİNCİ HAYATİ ÖNEME SAHİP'

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci  Türkiye'nin, Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülke konumunda olduğunu ve her zaman doğal afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "1999 yılında meydana gelen Marmara ve akabindeki Bolu, Düzce depremlerinden sonra ülkemizde daha yoğun bir temel afet bilincinin oluştuğunu, afetler öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili olarak daha ciddi adımların atıldığını söylemek mümkündür. Türkiye özellikle Avrasya plakası ve Arap yarımadasından kaynaklı olarak Anadolu coğrafyasının maruz kalmış olduğu jeolojik hareketler sonrasında Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülkesi konumundadır. Bu nedenle toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak, yapılması gereken doğru şeyleri pratik ve teorik olarak yerine getirerek toplumda temel bir bilinç oturtmamız hayati öneme sahiptir" dedi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

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