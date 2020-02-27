Okuldaki 'yeşil yumurtalar', devamsızlığı azalttı - Son Dakika
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Okuldaki 'yeşil yumurtalar', devamsızlığı azalttı

6 saat önce

Tokat'ta, bir okulda hayata geçirilen 'Yeşil yumurtlayan tavuklarımız' projesi sonrası okulda devamsızlıkların azaldığı gözlendi.

Okuldaki 'yeşil yumurtalar', devamsızlığı azalttı, System.String[]

Tokat'ta, bir okulda hayata geçirilen 'Yeşil yumurtlayan tavuklarımız' projesi sonrası okulda devamsızlıkların azaldığı gözlendi.


Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesinde Atatürk ilk ve ortaokulunda okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından okul bahçesine kümes yapıldı. İlk olarak Afrin Harekatına destek vermek için başlattıkları proje kapsamında yurdun dört bir yanından temin edilen süs tavuğu yumurtaları, kuluçka makinesine konularak civciv elde edildi. Bu civcivlerin satışı ile elde edilen 4 bin liralık gelir Mehmetçik Vakfına bağışlandı. Elde kalan yumurtalar ve civcivlerle okuldaki devamsızlık sorununa karşı ikinci bir çalışma başlatan okul yönetimi, proje kapsamında okul öğrencilerine süs tavuklarının sorumluluğunu verdi. Bu kapsamda öğrencilerin okula devamsızlık yapmalarının azalmasında önemli rol oynayan proje yaklaşık 2 yıldır uygulanmaya devam ediyor. Teneffüslerde, okul çıkışı saatlerinde tavuklara yakından ilgilenerek yem verip, yumurta toplayan öğrenciler İnternet bağımlığından bir nebzede olsa uzaklaşıyor. Belde sakinleri ise proje sayesinde farklı ırkların yumurtasından temin ederek kümeslerinde besleme imkanı buluyor.


Öğrencilerin devamsızlığı azaldı


Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, okul bahçesine kurulan kümeslerin öğrencilerin okula adaptasyonunu sağladığını ifade ederek, "Projemizin amacı öğrencilerimize devamsızlığı azaltmak, sorumluluk bilincini geliştirmek, hayvancılığı sevdirmek, ileride meslek olabilecek bir alışkanlık kazandırmak. Bu şekilde devam eden projemiz sayesinde öğrencilerimizde devamsızlığın azaldığını, hayvan sevgisinin geliştiğini gözlemledik. Teneffüslerde gelip kümeste tavuklara bakıyorlar, yem veriyorlar. Bu sevgi gittikçe gelişiyor" diye konuştu.


Yeşil yumurtalar projesi


Müdür Yardımcısı Serkan Erdem ise Afrin Barış Harekatına destek amaçlı yaptıkları "Bizim tavuklar yeşil yumurtluyor' projesinde önemli mesafe kat ettiklerini ifade ederek, " Türkiye'nin bir çok bölgeden kanatlı sever dostlarımızın gönderdiği yumurtaları kuluçka makinemizde ürettik bunun gelirini Afrin Barış Harekatına bağışladık. Daha sonra da okul bahçesine bir hobi bahçesi yaptık. Şuanda bu üretime devam etmekteyiz. İhtiyacı olanlara ücretsiz yumurta, civciv veriyoruz. Karne törenlerinde civciv hediye ediyoruz" dedi. Müdür Yardımcısı Yusuf Köse ise öğrencilerin bu sayede okulda başarısını artmasının yanı sıra kasaba halkının da farklı tavuk ırklarını tanıyarak üretim yapmaların sağlamış olduklarını kaydetti. Öğrencilerde proje sayesinde internet ve sosyal medyadan uzaklaşarak kümes hayvanlarına ilgilerinin artığını söyledi. - TOKAT

Turhal, Afrin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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