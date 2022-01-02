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Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı

02.01.2022 17:07
Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada Tuşba ilçesindeki bir okuldan çalınan 5 ton 675 kilogram kömürle ilgili şüphelilerin kimlikleri mobese kameraları incelenip tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen kömür ise okul yetkililerine teslim edildi.


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Emniyet Müdürlüğü, Tuşba, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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