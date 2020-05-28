Okuldan atılan kalorifer peteği üzerine düşen işçi öldü, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Okuldan atılan kalorifer peteği üzerine düşen işçi öldü, 2 kişi gözaltına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güçlendirme yapılan okuldan atılan kalorifer peteğinin üzerine düşmesi sonucu yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güçlendirme yapılan okuldan atılan kalorifer peteğinin üzerine düşmesi sonucu yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inşaatta çalışan 2 işçi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde bulunan ve depremlerden sonra hasar gördüğü için güçlendirme çalışması yapılan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu inşaatında çalışan yabancı uyruklu Murtaza Tahir isimli işçinin dengesini kaybederek düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murtaza Tahir isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç işçinin cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemede Tahir'in, inşaat halindeki okulun camından aşağı atılan kalorifer peteğinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında okuldaki hurdaları boşaltmakla görevli 4 işçinin gözaltına alınmasına karar verildi. Polis ekipleri, inşaatta bulunan 4 kişiyi gözaltına almak için gittiği sırada işçilerden 2'si olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan diğer 2 işçi ise, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaçan 2 işçinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:44 Kaynak: İHA
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