Son Dakika Haberleri: Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (2)

Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (2)

1 saat önce

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJIDenizli'deki Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. (14) adlı erkek öğrencinin, okula gelmeden önce, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.

Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (2), System.String[]
SOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJI

Denizli'deki Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. (14) adlı erkek öğrencinin, okula gelmeden önce, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. K.B.Ö.'nün 'Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam' paylaşımında bulunduğu görüldü.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:58 Kaynak: DHA
Merkezefendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyting Rekortmeni Hercai, Küfür Sahnesiyle Olay Oldu Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]