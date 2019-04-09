Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (2)
1 saat önce
SOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJIDenizli'deki Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. (14) adlı erkek öğrencinin, okula gelmeden önce, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:58 Kaynak: DHA
SOSYAL MEDYADAN TEHDİT MESAJI Denizli
'deki Merkezefendi Sevil Kaynak
Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. (14) adlı erkek öğrencinin, okula gelmeden önce, sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. K.B.Ö.'nün 'Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam' paylaşımında bulunduğu görüldü. Polis
ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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