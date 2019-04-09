Okuldan Atılan Öğrencinin Yakınları, Okul Yöneticilerine Saldırdı (3)

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMADenizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu müdür ve müdür yardımcılarının okulla ilişiği kesilen bir öğrencinin anne, babası ve amcası tarafından darbedilmesiyle ilgili Valilik'ten yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA



Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu müdür ve müdür yardımcılarının okulla ilişiği kesilen bir öğrencinin anne, babası ve amcası tarafından darbedilmesiyle ilgili Valilik'ten yazılı açıklama yapıldı. Vali Hasan Karahan imzalı açıklamada, K.B.Ö. isimli öğrencinin hakkında, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine tacizde bulunduğu iddialarının yer aldığı belirtildi. Öğrencinin babası, annesi ve amcasının bugün saat 10.30 sınalarında okula gelerek müdür yardımcısı odasında okul müdürü ve müdür yardımcıları ile tartışmaya başladığı da vurgulanıp, "Tartışma büyüyerek fiili saldırıya dönüşmüş olup, okul yöneticileri darp edilmiştir. Okul yöneticilerinin taraf olmadığı kavga okul polisi, güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenler tarafından yatıştırılmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, olayda adı geçen öğrenci ve velisi ile yakın akrabası ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir" denildi.



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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