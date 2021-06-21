Okuldan ayrılan öğretmenler unutulmadı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'ndan çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından plaket verildi.

Eş durumu, askerlik gibi nedenlerden dolayı bir sonraki eğitim öğretim yılında görev alamayacak olan öğretmenlere, özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür eden Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, öğretmenlere yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunarak plaket takdim etti. - BİLECİK