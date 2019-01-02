Okuldan Bilgisayar Çalan Şahıs Serbest Bırakıldı
35 dakika önce
Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest bırakıldıADIYAMAN - Adıyaman'da bir okuldan ve İl Sağlık Müdürlüğünden 3 adet bilgisayar çaldığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Okuldan bilgisayar çalan şahıs serbest bırakıldı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da bir okuldan ve İl Sağlık Müdürlüğünden 3 adet bilgisayar çaldığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünden 2 adet diz üstü bilgisayar, Adıyaman 100.Yıl İlk ve Ortaokulundan ise 1 adet masa üstü bilgisayar çalınması olaylarının ardından çalışma başlatan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, görüntülerdeki şahsın kimliğinin B.K olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan B.K., işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan kurumlardan çalınan 3 adet bilgisayarda bulunarak yeniden kurumlara teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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