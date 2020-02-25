Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de okuldan dizüstü bilgisayar ve tablet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de okuldan dizüstü bilgisayar ve tablet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erkilet Genaral Emir Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki General Emir Ortaokulundan 4 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Sefa Y. (22) ve Kadir O. (20) kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok
Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]