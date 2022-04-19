Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı

19.04.2022 15:16
Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı

BURSA'da meslek lisesinden hırsızlık yapan S.D. (32), çaldığı bilgisayar kasası, tablet ve bilgisayar parçalarını satmaya giderken yakalandı.

BURSA'da meslek lisesinden hırsızlık yapan S.D. (32), çaldığı bilgisayar kasası, tablet ve bilgisayar parçalarını satmaya giderken yakalandı.

?Olay pazar günü saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Demir korkuluklara tırmanıp meslek lisesinin bahçesine atlayan kişi, kantinin penceresini kırarak binaya girdi. Buradan atölyelerin bulunduğu bölüme geçen şüpheli, eğitim için kullanılan bilgisayar kasası, tablet ve çok sayıda bilgisayar parçasını alarak kaçtı. Sabah gelen öğretmenler eşyaların çalındığını fark edip, polise bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulda hem de çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyip şüphelinin S.D. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.D., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çaldığı malzemeleri satmaya giderken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı
Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı
YORUMLAR
500
Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçı aranıyor Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçı aranıyor Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi

Hırsızlık, Tablet, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Okuldan çaldığı eşyaları satmaya giderken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement