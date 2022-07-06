Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de bulunan bir ortaokulda meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalınan eşyaların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu - Son Dakika

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