Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu - Son Dakika
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Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu

06.07.2022 16:36
Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okuldan çalınan televizyon, bilgisayar ve elektronik eşyalar, okulun bahçe duvarının yanında bulunan ağaçların arasında bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okuldan çalınan televizyon, bilgisayar ve elektronik eşyalar, okulun bahçe duvarının yanında bulunan ağaçların arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de bulunan bir ortaokulda meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalınan eşyaların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Okul çevresinde yapılan incelemede 2 adet televizyon, 4 adet bilgisayar klavyesi, 4 adet bilgisayar monitörü, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet bilgisayar kasası, 4 adet yazıcı, 1 adet güç kaynağı, 1 adet internet dağıtıcı switch, 3 adet ses sistemi cihazı okul bahçe duvarı dışındaki ağaçlık alana gizlenmiş halde bulundu.

Polis, olayı gerçekleştiren şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bulunan eşyalar okul idaresine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu - Son Dakika
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