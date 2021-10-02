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Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika

Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti

02.10.2021 09:08

Adana'da yaşanan olayda liseli kız öğrenciler, okul çıkışı parkta birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrenciler kavgayı ayırmaya çalışırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

ERKEK ÖĞRENCİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşlar olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu. Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika
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