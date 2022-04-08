Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı - Son Dakika
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Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı

08.04.2022 18:24
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı

Adıyaman'da evine gitmek için okuldan çıkan bir öğrenci uğradığı muştalı saldırı sonucu yaralandı.

Adıyaman'da evine gitmek için okuldan çıkan bir öğrenci uğradığı muştalı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Stadyumu yakınlarında bulunan bir okulda lise öğrencisi olan A.S.K., evine gitmek üzere okuldan çıktı. Okul önüne gelen A.S.K., kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 şahsın saldırısına uğradı.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şahısların muştalı saldırısına uğrayan lise öğrencisi başından, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip daha sonra olay yerinden kaçan 3 şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı
Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Adıyaman, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okuldan çıkan öğrenci saldırıya uğradı: 1 yaralı - Son Dakika
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