Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı

17.10.2022 13:35
Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evlerine giden öğrenci bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evlerine giden öğrenci bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Batuhan Ş'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil, okuldan çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçen 11 yaşındaki B.E'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi: Adana ve Osmaniye'de çıkan 4 orman yangını kontrol altına alındı Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi Susamın zorlu hasadı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement