Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

31.05.2022 05:00

Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı Adana'da bir ortaokula giren 2 şüpheli, okul içerisindeki demir korkulukları söküp götürdüğü sırada polisle karşılaştı.

Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

ADANA - Adana'da bir ortaokula giren 2 şüpheli, okul içerisindeki demir korkulukları söküp götürdüğü sırada polisle karşılaştı. Korkulukları yere atıp kaçan şüpheliler, okulun duvarından atlamaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şüpheliler söktükleri korkulukları götürdüğü esnada polisi görüp kaçmaya başladı. Şüpheliler çaldıkları korkulukları yere atıp kaçmaya devam etti. Okul duvarından atlamaya çalıştıkları sırada Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı
Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı
Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı
Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı - Son Dakika


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