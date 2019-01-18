Son Dakika Haberleri: Okuldan Dönerken Kara Saplandılar

Okuldan Dönerken Kara Saplandılar

1 saat önce

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.

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Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 37 köy yolunu açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Selim İlçesi'ne bağlı Beyköy'e giden öğrenci servisi köye yakın bir alanda kara saplanınca öğrenciler kara bata-çıka evlerine gitmek zorunda kaldılar. Öğrencilerin içinde bulunduğu bu zor anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Selim, Kars, Beyköy, Güncel
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