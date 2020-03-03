Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu - Son Dakika
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Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu

6 saat önce

Bursa'da, Hüseyin H. (36), tartıştığı eşi Ulviye H.'yi (35), göğsünden 9 bıçak darbesiyle öldürdü.

Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu, System.String[]

Bursa'da, Hüseyin H. (36), tartıştığı eşi Ulviye H.'yi (35), göğsünden 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Okuldan eve dönen 11 yaşındaki H.H, annesini yerde yerde kanlar içinde buldu. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Hüseyin H. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK' NEDENİYLE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından Hüseyin H., Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin H., buradaki ifadesinde eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, olay anında yaşanan tartışmada kendini kaybederek eşini bıçakladığını itiraf etti.

Hüseyin H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Osmangazi, Yeşilova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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