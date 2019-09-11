Son Dakika Haberleri: Okuldan evine dönen yusuf, minibüsün çarpmasıyla öldü
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Okuldan evine dönen yusuf, minibüsün çarpmasıyla öldü

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, okul çıkışında evinde dönen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler (8), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Okuldan evine dönen yusuf, minibüsün çarpmasıyla öldü, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, okul çıkışında evinde dönen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler (8), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğlen saatlerinde, Nusaybin ilçe merkezinde Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Beyazsu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler'e, sürücüsü ve plakası bilinmeyen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Yusuf yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf, ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yusuf'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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