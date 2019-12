Okuldan Havuza Kulaç At projesi başlatıldı - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi ile Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde hayatlarında ilk kez havuzla buluşan öğrencileri ziyaret ederek, "Kırsal bölgelerin dezavantajını bu tür projeler ile bir nebze olsun ortadan kaldırabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.



Battalgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesinin startı verildi. Battalgazi ilçesinde eğitim veren Karababa İlkokulu, Karakoy İlkokulu, Göller ilkokulu, Yaygın Ortaokulu ve Hasırcılar Ortaokulu'nda eğitim alan 170 öğrenci, uzman antrenörler nezaretinde Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğlenerek yüzme öğreniyor. Kırsal bölgelerdeki birçok okulun yararlanabileceği bu proje ile öğrenciler erken yaşta yüzme öğrenecek. Proje kapsamında hayatında hiç havuza gitme imkanı bulamayan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrencilerin yüzme malzemelerinin tümü ise Battalgazi Belediyesi tarafından karşılandı. Haftanın 4 günü yüzme eğitimi alan ve büyük ilgi gören 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi 5 ay sürecek. Öğrencileri havuzda ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kırsal bölgelerin dezavantajlarını bu tür projeler ile bir nebze olsun ortadan kaldırabiliyorsak eğer ne mutlu bizlere" dedi. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitimlerini alan öğrencilerin yüzme heyecanına ortak olan Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi, Hizmet belediyeciliğin yanı sıra Sosyal Belediyecilik anlayışımızla özellikle insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler arasında bugün Battalgazi Belediyemizin Sosyal Yaşam Merkezimizde başlatmış olduğu bir proje var. 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi. Bu projenin paydaşları da var. Öğrencilerimizin bu tür sportif aktivitelere katılmaları ve bu aktivitelerle ilgili bilgi sahibi olmaları adına bu etkinliğimizi başlatmış olduk. Bu proje ile özellikle kırsal alanda yaşayan ve bu tür sportif aktivitelerle hiç tanışmamış olan evlatlarımızı, bu süreç içerisinde böyle etkinliklerle buluşturmak adına Yaşam Merkezimizin kapılarını onlara açmış olduk. Şuan 170 tane öğrencimiz var ve daha nice öğrencimizi bu tür etkinliklerle tanıştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kırsal bölgelerin dezavantajlarını bu tür projeler ile bir nebze olsun ortadan kaldırabileceğine dikkat çeken Güder, "Çocuklarımızın arzuladığı yüzme havuzu hemen hemen tüm mahallede yok ama çocuklarımızın içinde böyle bir arzu ve talebin olduğunu Battalgazi Belediyesi olarak biliyorduk. Çünkü bizlerde çocukluk evresi geçirdik. En azından bu yavrularımızı, havuzlarla, saunalarla ve diğer sportif aktivitelerle buluşturmak adına araçlarımızla giderek, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi alıyoruz. Burada onlara hoş bir vakit geçirtebiliyorsak, onların yüzlerini güldürebiliyorsak eğer bu bizlere fazlasıyla yeter. Bununla birlikte sağlıklı yaşam adına çocuklarımızı daha bu yaşlarda bilinçlendiriyoruz. Çocuklarımızın yüzünden tebessüm eksik olmasın. Belediye olarak çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz ama bu evlatlarımızın sevinçlerini yüzlerinde okumak ise bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" şeklinde konuştu 7.sınıf öğrencisi Mervenur İnce ise "Çok ama çok mutluyum. Yüzme öğrenmeyi çok istiyordum. Bu benim hayalimdi. Hayalime kavuşuyorum. Hocalarımız bizlere çok güzel yüzme öğretiyor. Yüzmeyi erken yaşta öğreniyoruz. Belediye Başkanımız Osman Güder'i çok seviyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



6.sınıf öğrencisi Elanur Şahin, "Hem okulumuzdan geri kalmıyoruz hem de buraya gelip yüzüyoruz. Kırsalda okuyan öğrencilerin imkanları biraz az oluyor. Yüzme çok güzelmiş. Su sıcacık. Çok eğleniyoruz. Hocalarımızı çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu - MALATYA