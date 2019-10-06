Son Dakika Haberleri: Okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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Okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir okuldan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir okuldan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay ilçe merkezindeki Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Gece saatlerinde okula giren 3 kişi, 3 bilgisayar monitörü, 2 bilgisayar kasası, 2 bağlama, 3 gitar ve 2 bilgisayar klavyesi çalarak kaçtı. Okula gelen öğretmenler hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı B.R. (17), H.S. (17) ve H.S.(18) isimli 3 kişinin yaptığını belirledi. Polis şüphelileri evlerine yapılan operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda bulunan çalıntı malzemeler ise okula teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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