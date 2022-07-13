Okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

13.07.2022 15:25
Okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir liseye gece saatlerinde girerek 150 bin TL'lik elektronik eşya çalan 1'i çocuk 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir liseye gece saatlerinde girerek 150 bin TL'lik elektronik eşya çalan 1'i çocuk 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Okula gece saatlerinde giren E.T.(15) İ.A.(22),Ö.P.(23) ve E.Ö.(23), elektronik eşyaları çaldı. Okula sabah saatlerinde gelen görevlilerin fark ettiği elektronik eşyalar için ihbarla polis çağrıldı. Okula gelen ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışması ve çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle evlerde yapılan aramalarda ekipler, bazı elektronik malzemeleri ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., İ.A. ve Ö.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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